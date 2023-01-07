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Uçakta bomba paniği. Havada korku dolu dakikalar

Japonya'da Narita Uluslararası Havalimanı'ndan Fukuoka'ya giden bir yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Aichi eyaletine acil iniş yaptı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 17:00
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Uçakta bomba paniği

Uçakta bomba paniği. Havada korku dolu dakikalar
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Japonya'nın Narita Uluslararası Havalimanı'dan Japonya'nın Fukuoka şehrine gitmekte olan bir yolcu uçağı, yapılan bir ihbar üzerine Aichi şehrine acil iniş yaparak yolcuların tahliye edilmesine çalışıldı. Tahliye sırasında ise bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre yerel saatle 06.20 sıralarında Almanya'dan Narita Uluslararası Havalimanı'na İngilizce yapılan aramada havalimanından kalkan JetStar adlı havayolu şirketine ait uçağa bomba yerleştirildiği ihbarında bulunuldu.

Bu durum üzerine Fukuao eyaletine giden 2'si bebek 136 yolcusu ve 6 mürettebat tan oluşan yolcu uçağı, olanlardan sonra saat 07.40'ta Aichi eyaletinde bulunan Chubu Centrair Uluslararası Havalimanı'na acil bir iniş yapıldı. Oluşan panik sebebiyle 1 kişi yaralanırken yolcular, İniş yapan uçaktan tahliye edildi.

Öte yandan bomba ihbarı üzerine havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatılırken yapılan incelemelerde patlayıcı maddeye rastlanmadı. (İLKHA)

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