Uçakta kalbi duran yolcuyu milletvekilinden kritik müdahale

Düzenleme: Kaynak: Hepsielazığ
Uçakta kalbi duran yolcuyu milletvekilinden kritik müdahale
Uçakta kalbi duran yolcuya AK Parti'li vekilden müdahale...AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.

Gökyüzünde kalbi durdu, uçaktaki Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş'in müdahalesiyle yaşama geri döndü.

Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı.Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale AKP Elazığ Milletvekili Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erol Keleş’den geldi.

Milletvekili Keleş, kalbi duran vatandaşa kalp masajı yaptı. Masajdan sonuç alındı ve vatandaş hayata geri döndü. Hastanın kendine gelmesiyle birlikte Ajet uçağı Elazığ havalimanına inişe geçti. Kaptan pilotun kuleye haber vermesi üzerine havalimanına ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaş uçağın meydana inmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ucak3.jpg

kalp1.jpg

ucak2.jpg

İlgili Haberler
Köprü ve otoyollara zam yapılınca Cuma trafiği bu hale geldi. Sabah şoku yiyen sürücüler halen yola çıkamadı
Son Haberler
Uçan araba çıktı! Performansı büyüledi Teknoloji
Uçan araba çıktı! Performansı büyüledi
İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti Gündem
İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti
İnşaattan hırsızlığa tutuklama Gündem
İnşaattan hırsızlığa tutuklama
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti Yerel Haberler
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı Ekonomi
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik Gündem
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik