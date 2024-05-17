Uçakta kalbi duran yolcuyu milletvekilinden kritik müdahale

Gökyüzünde kalbi durdu, uçaktaki Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş'in müdahalesiyle yaşama geri döndü.

Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı.Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale AKP Elazığ Milletvekili Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erol Keleş’den geldi.

Milletvekili Keleş, kalbi duran vatandaşa kalp masajı yaptı. Masajdan sonuç alındı ve vatandaş hayata geri döndü. Hastanın kendine gelmesiyle birlikte Ajet uçağı Elazığ havalimanına inişe geçti. Kaptan pilotun kuleye haber vermesi üzerine havalimanına ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaş uçağın meydana inmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.