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Uçakta mesajlaşmak serbest hale geliyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından "bulutların üstünde, uçak içinde sevdiklerinizle mesajlaşmak iyi olmaz mı" diye sordu. Yolcuların seyahat sırasında rahatça mesajlaşabileceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 08:05
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Uçakta mesajlaşılır mı? Uçakta mesajlaşmak yasak mı

Uçakta mesajlaşmak serbest hale geliyor
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Editör: Sami GÜREL

İnternet servislerinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte teknolojinin ulaşmayacağı yer yok, bulutların üstünde olsa bile...

Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile birlikte yolcuların seyahat sırasında artık mesajlaşmasının önünde bir engel kalmadığını açıkladı.

THY’nin yeni servisi ile birlikte tıpkı United Airlines’ta olduğu gibi belli başlı uygulamaların kullanımına izin vereceği ifade edildi.

Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı bir anket ile müjdeyi verirken, uçak yolculuklarında haberleşmenin önünü açan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bulutlar üstünde, uçak içinde.. Ekonomi, Business fark etmez tüm yolcularımız sevdikleri ile serbestce mesajlaşsalar, iyi olmaz mı?

Çok iyi olur.
Çook iyi olur.

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