Uçakta şaşkınlık yaratan olay. Baş üstü dolabını yatağa çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Uçakta şaşkınlık yaratan olay. Baş üstü dolabını yatağa çevirdi
Yolcu uçağında ilginç anlar. Uçağın baş üstü dolabına çıkan kadın burada uyumaya kalktı. Kabin görevlileri kadına müdahale etti.

Yolcu uçağında ilginç anlar. Bir yolcu uçak kalkmadan uykusu gelince, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında baş üstü dolaba çıkarak, uyumaya kaldı. Kabin görevlileri yolcuya hemen müdahale etti.

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İlginç olan Amerikan Southwest Airlines uçağında yaşandı. bir yolcu baş üstü dolabına uzandı.
Albuquerque'den Phoenix'e gidecek uçak kalkışa hazırlanırken, bir yolcunun kolkukların üzerine basarak, baş üstü dolabına çıktığı görüldü. Kadın dolaba uzanarak, uyumaya çalıştı. Kabin ekibi kadın yolcuya müdahale ederek, çıktığı yerden indirildi. Kadın yolcu 'Biraz uyumak istedim' açıklaması yaptı.

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