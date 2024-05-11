Uçakta şaşkınlık yaratan olay. Baş üstü dolabını yatağa çevirdi

Yolcu uçağında ilginç anlar. Bir yolcu uçak kalkmadan uykusu gelince, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında baş üstü dolaba çıkarak, uyumaya kaldı. Kabin görevlileri yolcuya hemen müdahale etti.

İlginç olan Amerikan Southwest Airlines uçağında yaşandı. bir yolcu baş üstü dolabına uzandı.

Albuquerque'den Phoenix'e gidecek uçak kalkışa hazırlanırken, bir yolcunun kolkukların üzerine basarak, baş üstü dolabına çıktığı görüldü. Kadın dolaba uzanarak, uyumaya çalıştı. Kabin ekibi kadın yolcuya müdahale ederek, çıktığı yerden indirildi. Kadın yolcu 'Biraz uyumak istedim' açıklaması yaptı.