Uçakta skandal görüntüler. Kulüp yöneticileri kokpite girdi tehlikeli anlar yaşandı

Selahattin Ekrekli
Uçakta skandal görüntüler. Kulüp yöneticileri kokpite girdi tehlikeli anlar yaşandı
Bir spor takımı için yapılan charter uçuşunda flaş görüntüler!

United Havayolları'nın bir spor takımı için yapmış olduğu charter uçuşunda skandal görüntüler ortaya çıktı.

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YÖNETİCİLER KOKPİTE GİRDİ
Spor takımından bazı yöneticiler, uçuş sırasında yasak olan kokpite girip video çekti.

Üstüne bu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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YOLCU KAPTAN KOLTUĞUNA OTURDU
Bir yolcu, uçuş sırasında kaptan koltuğuna oturarak 'uçağı indirmek istediğimde şu düğmeye basacağım' diyerek uçağın levyesine yakın hareketlerde bulundu.

Paylaşılan görüntülerde kaptanın kokpiti terk ettiği ve yardımcı pilotun uçuşa devam ettiği görüldü.

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NORMALDE YASAK
11 Eylül'de yaşanan olaylardan sonra charter uçuşu dahi olsa, kokpite yetkili kişiler dışında kimse alınmıyor.

Yaşanan olaydan sonra yapılan basın açıklamasında havayolu gerekli önlemleri aldığını ifade edip yolculardan özür diledi.

Uçağın kaptanının ise işini kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

CHARTER UÇUŞU NEDİR?
Charter uçuş, özel olarak bir uçak kiralanması sonucu düzenlenen özel seferlerdir.

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