Uçakta tuvalet rezaleti. Yüzlerce yolcu nefes bile alamadı

Kaynak: AA
Uçakta tuvalet rezaleti. Yüzlerce yolcu nefes bile alamadı
Amerika merkezli havayolu şirketlerinden United Airlines’in Frakfurttan San Francisko’ya uçan Boeing tipi yolcu uçağında tuvalet kabininde meydana gelen arıza yüzünden tuvalet taştı, koca uçak dışkı kokusu ile doldu.

Amerika merkezli havayolu şirketlerinden United Airlines, geçtiğimiz günlerde Boeing tipi yolcu uçağı ile mide bulandırıcı bir kriz yaşadı.

Cuma günü akşam saatlerinde seferinin hemen ardından sonra Boeing tipi geniş gövdeli 777 uçağının tuvaleti arıza yaptı.

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OKYANUSU AŞIP GERİ DÖNDÜ

Arızanın ardından tuvalet taştı. Tuvalet kabini dışkı kokusu ile doldu taştı. Arızası giderilemeyen tuvaletin kokusu bütün yolcuları esir aldı.

İlerleyen dakikalarda sorunun düzelmemesi üzerine okyanusu da aşan uçak Almanya’ya geri döndü.

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7 yıllık uçağın Almanya’ya geri dönmesi ile uçaktaki yolcular geceyi havalimanında geçirdi. Mağdur yolcular bir gün sonra başka bir uçak ile Amerika’ya gidebildi.

BOEİNG UÇAKLARINDAKİ SORUNLARIN ARKASI KESİLMİYOR

Son zamanlarda Boeing tipi yolcu uçaklarındaki sorunların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz aylarda Alaska Havayolları'na ait bir Boeing tipi yolcu uçağının kapısı havadayken kopmuştu ve bu olay Boeing'in üretim süreçleriyle ilgili endişeleri gündeme getirmişti.

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