Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda, senaryo gereği 155 yolcu, 6 mürettebatın bulunduğu uçakta çıkan yangına müdahale ve yaralıları kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

KAYNAK: DHA
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı yapıldı. Havalimanı Müdürlüğü Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli, UMKE, AFAD, 112, JAK, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı tatbikat DHMİ'ye ait Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi'nde özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında yapıldı. Senaryo gereği; içerisinde 155 yolcu, 6 mürettebatın bulunduğu uçağın sağ motorunda iniş sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürüp uçaktaki yaralıları çıkardı.

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