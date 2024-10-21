Uçaktaki fare yolculara şok yaşattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uçaktaki fare yolculara şok yaşattı

Uçak havadayken, kabinde görülen fare yolcuları korkuttu. Pilot yoluna devam etti. İnişin ardından fareyi yakalama çalışması yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde sefer sırasında uçak içinde fare görüldü. İlginç olan Dallas- Los Angeles seferini yapan uçakta yaşandı.

Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na kalkış yapan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının içinde fare görüldü. El bagajlarının hemen üstündeki bölümde dolaşan fare, yocular tarafından görüntülendi.

Kokpit ekibi ise kaçak yolcuyla birlikte sefere devam etti. Uçak Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından, fareyi yakalama çalışması başlatıldı.

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