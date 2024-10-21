Uçaktaki fare yolculara şok yaşattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde sefer sırasında uçak içinde fare görüldü. İlginç olan Dallas- Los Angeles seferini yapan uçakta yaşandı.



Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na kalkış yapan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının içinde fare görüldü. El bagajlarının hemen üstündeki bölümde dolaşan fare, yocular tarafından görüntülendi.



Kokpit ekibi ise kaçak yolcuyla birlikte sefere devam etti. Uçak Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından, fareyi yakalama çalışması başlatıldı.