‘Uçan göz’ görev başında

‘Uçan göz’ görev başında
Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen ve “uçan göz” olarak adlandırılan helikopter, Muğla ve çevresindeki turistik bölgelerde denetimlerini gerçekleştirdi.
1/24
‘Uçan göz’ görev başında 1

Helikopter, Dalaman Havalimanı’ndan havalanarak, gece ve gündüz kayıt yapabilen, uzaktan plaka ve yüz tanıma yeteneğine sahip özel bir kamera donanımı ile trafik denetimlerini yaptı.

2/24
‘Uçan göz’ görev başında 2

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, trafik denetimlerini yapan helikoptere bindi ve uygulama faaliyetlerini kaydetti.

3/24
‘Uçan göz’ görev başında 3

Helikopter, gün boyunca turistik merkezlerin yoğun olduğu karayolu güzergahlarında görev yaptı.

4/24
‘Uçan göz’ görev başında 4

Muğla-Antalya karayolu üzerindeki Fethiye ve Göcek güzergahlarında denetimler gerçekleştirdi.

5/24
‘Uçan göz’ görev başında 5

Yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti.

6/24
‘Uçan göz’ görev başında 6

Havadan yapılan bu takipte, kural ihlali yapan sürücüler kara ekiplerine bildirildi.

7/24
‘Uçan göz’ görev başında 7

Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtları ile belirlendiği anlatıldı

8/24
‘Uçan göz’ görev başında 8

Yapılan kontroller sonucunda, 2 kırmızı ışık ihlali ve 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama nedeniyle, toplamda 5 sürücüye 4 bin 392 lira cezai işlem uygulandı.

9/24
‘Uçan göz’ görev başında 9

Helikopterle yapılan denetimler bayram süresince devam edecek.

10/24
‘Uçan göz’ görev başında 10

Ayrıca, denetimin yapıldığı karayolunda trafik akışının yoğun olmadığı gözlemlendi.

11/24
‘Uçan göz’ görev başında 11
12/24
‘Uçan göz’ görev başında 12
13/24
‘Uçan göz’ görev başında 13
14/24
‘Uçan göz’ görev başında 14
15/24
‘Uçan göz’ görev başında 15
16/24
‘Uçan göz’ görev başında 16
17/24
‘Uçan göz’ görev başında 17
18/24
‘Uçan göz’ görev başında 18
19/24
‘Uçan göz’ görev başında 19
20/24
‘Uçan göz’ görev başında 20
21/24
‘Uçan göz’ görev başında 21
22/24
‘Uçan göz’ görev başında 22
23/24
‘Uçan göz’ görev başında 23
24/24
‘Uçan göz’ görev başında 24
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Meteoroloji gün ve saat verip 12 ili uyardı! Çok kuvvetli vuracak
Meteoroloji gün ve saat verip 12 ili uyardı! Çok kuvvetli vuracak
İmamoğlu 26 CHP’li belediye başkanıyla Anıtkabir’e çıktı
İmamoğlu 26 CHP’li belediye başkanıyla Anıtkabir’e çıktı
10 gün erken açtı koparan yanacak
10 gün erken açtı koparan yanacak
Bayram tatili için yola çıkanlar dikkat! Bolu geçişinde son durum ne?
Bayram tatili için yola çıkanlar dikkat! Bolu geçişinde son durum ne?
İstanbul Boğazı'nı sis yuttu vapur seferleri iptal oldu
İstanbul Boğazı'nı sis yuttu vapur seferleri iptal oldu
Bayram öncesi 81 ilde fahiş fiyat denetimi
Bayram öncesi 81 ilde fahiş fiyat denetimi