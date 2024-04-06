‘Uçan göz’ görev başında

Helikopter, Dalaman Havalimanı’ndan havalanarak, gece ve gündüz kayıt yapabilen, uzaktan plaka ve yüz tanıma yeteneğine sahip özel bir kamera donanımı ile trafik denetimlerini yaptı.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, trafik denetimlerini yapan helikoptere bindi ve uygulama faaliyetlerini kaydetti.
Helikopter, gün boyunca turistik merkezlerin yoğun olduğu karayolu güzergahlarında görev yaptı.
Muğla-Antalya karayolu üzerindeki Fethiye ve Göcek güzergahlarında denetimler gerçekleştirdi.
Yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti.
Havadan yapılan bu takipte, kural ihlali yapan sürücüler kara ekiplerine bildirildi.
Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtları ile belirlendiği anlatıldı
Yapılan kontroller sonucunda, 2 kırmızı ışık ihlali ve 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama nedeniyle, toplamda 5 sürücüye 4 bin 392 lira cezai işlem uygulandı.
Helikopterle yapılan denetimler bayram süresince devam edecek.
Ayrıca, denetimin yapıldığı karayolunda trafik akışının yoğun olmadığı gözlemlendi.