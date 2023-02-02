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Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:38
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Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu

Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
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İHA'nın haberine göre, kaza, Ezine Bayramiç Karayolu'nun Yağcılar mevkiinde meydana geldi. 

Ezine ilçesinden Bayramiç ilçesine seyir halinde olan Gencer Karataş (23) idaresindeki 10 DS 868 plakalı otomobil, Türkmenli köyü ile Yağcılar Orman Deposu arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarpıp, dere yatağına uçtu. 

Yoldan geçen diğer sürücüler, kazayla ilgili jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Gencer Karataş ile Zeki Can Curaoğlu'nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Karataş ve Curaoğlu'nun cenazeleri, buradaki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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