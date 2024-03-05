Uçan otomobilin fiyatı belli oldu. Bu fiyata bizim zenginler sürüyle alırlar

Kaynak: Ekonomim
Uçan otomobilin fiyatı belli oldu. Bu fiyata bizim zenginler sürüyle alırlar
Tesla tarafından desteklenen ABD’li teknoloji şirketi Alef Aeronautics'in piyasaya sürmeye hazırlandığı uçan otomobilin fiyatı açıklandı. Ön sipariş almaya başlayan otomobilin, üretim tarihinin de netleştiği belirtildi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla tarafından desteklenen ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics, uçan otomobili piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin piyasaya süreceği uçan otomobil Model A'nın fiyatı da belirlendi.ucan-otomobilin-fiyati-belli-oldu-2025te-uretilecek-cp7s-cover-jpg.webp

Alef Aeronautics isimli şirket, uçan otomobil Model A’nın şimdiye kadar toplamda 2850 adet ön sipariş aldığını aktardı. Ön şipariş için firmanın internet sitesine 150 dolar depozito yatırmak yeterliyken otomobilin ne zaman üretileceği de belli oldu.

İŞTE UÇAN OTOMOBİLİN FİYATI

Uçan otomobil Model A, Amerika Birleşik Devletleri’nde 300 bin dolar fiyatla satışa çıkacak. Şirketin CEO’su Jim Dukhovny, uçan otomobilin üretim tarihine ilişkin ise, "Bir aksilik olmazsa ilk otomobil 2025 sonunda üretilecek" açıklamasında bulundu.

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