Uçan otomobilin ilk yolculuğu. Gaza bastı gökyüzünde süzüldü

Uçan otomobil ilk uçuşunu Solvakya'da gerçekleştirdi. Elektronik müziğin öncü isimlerinden Jean-Michel Jarre de o otomobille uçtu.

Slovakya'nın Piestany kentinde KleinVision firmasının geliştirdiği uçan araba AirCar, Piestany Uluslararası havalimanından kalkış yaptı.

Uçuş yapacak olan Aircar'ın sürücü koltuğunun yanına elektronik müzik öncüsü Jean-Michel Jarre oturdu.

Piestany Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçuşun ardından açıklamalarda bulunan Jarre, AirCar ile uçma deneyimini anlattı. Jarre, bir an sürücüyle konuştuğunuz ve bir sonraki an havada süzüldüğünüz bir Jules Verne romanında yaşamak gibi olduğunu ifade etti.



AirCar, Ocak 2022'de Hava Uygunluk Belgesini aldığı öğrenildi. AirCar şu ana kadar 130 uçuş saati ve 520'den fazla uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.