Ücret tepki çekmişti! Bir de zam yapıldı! "Vatandaş resmen soyuluyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı ile ödemelerde komisyon, ekstra ücret gibi para taleplerine ilişkin bu tür şirketlerin şikayet edilmesi gerektiğini ifade ederken, akla ilk gelen şirket ise TÜVTÜRK oldu. Bakan Şimşek bu tarz uygulamalarla vatandaştan fazla para talep edenlere ceza yağacağını açık açık belirtirken yıllardır milyonlarca aracı muayene etmekle görevli tek şirket TÜVTÜRK kredi kartı ile ödemelerde komisyon almaya devam ediyor. Geçen yıl 77 lira olan komisyon bu yıl zam yapılarak 112 liraya çıkarıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko TBMM’de yaptığı açıklamada, “AKP’nin ekonomik soygun düzeni TÜVTÜRK üzerinden devam ediyor. TÜVTÜRK araç muayene ücretleri 3 bin liraya yaklaştı. Kredi kartında da komisyon alınıyor. Bu açıkça organize bir soygun. Araç sahipleri, fahiş ücretlere mahkûm” diyerek şirketi eleştirdi.

BU YILKİ HASILATI 40 MİLYAR TL

“Yabancı hisse oranı yüzde 67 olan şirketin 2025 yılında sadece muayene ücretlerinden elde edeceği hasılat 40 milyar lira ve muayene ücretlerine de yüzde 43,9 oranında zam yapıldı” bilgisini paylaşan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise, “Bu tekel kaldırılmalı, kredi kartına komisyon alınması da sona ermeli. TÜVTÜRK bir kabus oldu” dedi.

ALTERNATİF ŞİRKET ÖNERİSİ

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de, “10-15 dakika süren araç muayenesi için vatandaştan her yıl milyarlarca lira toplanıyor. Gelirin yarısı özel şirkete yarısı da bakanlığa gidiyor. Vatandaş resmen soyuluyor. Her yıl 10 milyon araç muayene ediliyor. Alternatif araç muayene şirketleri kurulsun” diye konuştu.