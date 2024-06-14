Ücretli çalışan sayısı nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ücretli çalışan sayısı açıklaması.

TÜİK'e göre, Nisan 2023'te 14 milyon 617 bin 730 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bu yıl yüzde 4,6 artış gösterdi. Böylece ücretli çalışan sayısı 15 milyon 283 bin 78 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi. İnşaat sektöründeki yükseliş ise yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçti. Bu artış Ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 oldu

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA YÜZDE 0,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken inşaat sektöründe yüzde 1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 yükseldi.