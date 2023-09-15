Ücretli öğretmenlerin ek derslerine zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidildiğini açıkladı.

Öte yandan öğrencilerin burs oranlarında da okudukları ülkenin şartlarına göre yükselttiklerinden söz eden Erdoğan, "Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"3 aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleri ile buluştu. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileriyle buluşan tüm öğretmenlerimize buradan selam gönderiyorum. Büyük bir aşkla çalışan eğitim ordumuzun tüm neferlerine de buradan teşekkür ediyorum. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı olan saygıdeğer öğretmenlerimi buradan bir kez daha anıp vefat eden öğretmenlerimi rahmetle yad ediyorum.

YÜZDE 25’LİK ARTIŞ

Bizden kopartılan öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin ismini Gabar'da petrol sahasına verdik. Bu sene Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Biz 2002'den bu yana boş durmadık. Her alanda çok ciddi hazırlık yaptık. Bu süreçte eğitime daima çok önem verdik. 2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi bugün bu sayı neredeyse iki katına 620 bine çıktı.

Buradan bir müjde vermek istiyorum. Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış olacağız.