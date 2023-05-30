Ücretsiz olan o uygulamanın fişi çekildi. Apple’dan kullanıcıları üzecek karar

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre Apple, bir zamanların popüler olarak kullanılan fotoğraf ve video saklama hizmeti My Photo Stream (Fotoğraf Yayınım) uygulamasını kapatmaya hazırlandığını duyurdu.

26 TEMMUZ’DA FİŞİ ÇEKİLECEK

Uygulamanın 26 Temmuz’da fişinin çekileceği öğrenildi.

İCLOUD PHOTOS’U KULLANILACAK

Apple, kullanıcıların daha kapsamlı özelliklere sahip iCloud Photos’a geçmeye davet etti. 26 Temmuz tarihinden itibaren Fotoğraf Yayınım uygulamasından dosyalar arşivlenecek ve uygulama otomatik olarak iCloud Photos’a yönlendirecek.