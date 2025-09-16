'Ücretsiz su'yun altından AKP’li isim çıktı. Yaptığı çağrı karşılığını buldu

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın havayolu şirketleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, uçaklarda yolculara en az 200 mililitre ücretsiz su dağıtılması kararı alındı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yeni uygulamayı duyurdu. Ancak paylaşımda dikkat çeken bir detay, ücretsiz dağıtılacak suyun markasının ASSU olmasıydı.

ASSU’nun sahibi Yaşar Kalebaşı’nın, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) için açıkça oy çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Kalebaşı, 2013 yılında Çamoluk Derneği’nde yaptığı konuşmada, 30 Mart 2014 yerel seçimleri için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kalebaşı Saadet Partisi’nin adayı Davut Bey’i tanıdığını ve takdir ettiğini belirtti.

Kalebaşı, “Davut Abi kusura bakma, Çamoluk’ta AKP’nin kazanması için destek vermeliyiz. İktidar partisinin kazanması, ilçemize hizmet getirmek için şart” dedi. “Tarafsız olsak da mevcut durum bunu gerektiriyor” ifadeleriyle, Çamoluk’un kalkınması için AKP’yi desteklemenin önemine vurgu yaptı.

ASSU markasının ücretsiz su uygulamasında tercih edilmesi, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı kesimler, bu tercihin siyasi bağlantılarla ilişkilendirildiğini öne sürerken, Bakanlık’tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kalebaşı’nın iş dünyasındaki faaliyetleri ve siyasi duruşu, kararın perde arkasına dair soru işaretlerini artırdı. Ulaştırma Bakanlığı’nın bu adımı, hizmet odaklı bir karar olarak sunulsa da, markanın sahibi üzerinden siyasi tartışmalara yol açtı.