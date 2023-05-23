Uçtu uçtu Merkez Bankası'nın kasasında 3,5 milyar dolar daha uçtu

TCMB'nin rezervleri gerilemeye devam ediyor. Seçimden önceki son hafta 9 milyar dolar gerileyerek keskin düşüş kaydeden TCMB toplam rezervlerinin geçen hafta 3.5 milyar dolar daha azalarak 101.5 milyar dolara düştü.

Uçtu uçtu Merkez Bankası'nın kasasında 3,5 milyar dolar daha uçtu

Merkez Bankası'nın açıklayacağı Politika Faizinin hep sızdırıldığı Reuters'a bu sefer TCMB'nin düşen rezerv miktarı sızdırdılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri perşembe günleri açıklanıyordu. Seçim öncesideki hafta 9 milyar dolarlık gerilemenin ardından bu hafta da 3,5 milyar dolarlık rezerv uçtu.

Reuters’ın haberine göre toplam beş bankacının TCMB'nin analitik bilanço ve diğer öncü verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre net rezervler ise geçen hafta itibarıyla büyük ihtimalle veri kaydının başladığı 2002 yılı başından bu yana ilk defa negatife döndü.

Bankacıların hesaplamalarına göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler geçen hafta yaklaşık 3.5 milyar dolar azalışla 101.5 milyar dolara geriledi. Bankacıların hesaplamaları 3.3 ila 3.7 milyar dolar bandında azalışa işaret etti.

DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hesaplamaların yanılma payının daha yüksek olduğu net uluslararası rezervlerde geçen hafta yaklaşık 2.5 milyar dolar düşüş bekleniyor. Beş bankacının hesaplamaları net rezervlerde 2.1 ila 2.7 milyar dolar düşüş olduğuna işaret etti.

Net rezervler bir önceki hafta olan seçim öncesi haftada 4.45 milyar dolar düşmüştü.TCMB'nin resmi net ve brüt döviz rezervi verileri, Perşembe günü yayımlanacak.

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