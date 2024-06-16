Uçuruma yuvarlanan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Olay, Galip Yetkin (59) yönetimindeki 52 ADB 826 plakalı otomobilin Kirazdere Mahallesi'nde yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşmesiyle gerçekleşti.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Kazada sürücü Galip Yetkin'in yanı sıra araçta bulunan Mert (15), Poyraz (9), Çınar Yetkin (12) ve Aynur Çakmak (77) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ordu'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.