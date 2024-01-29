Uçuruma yuvarlanan vinç sürücüsü hayatını kaybetti

İlimtepe Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Metehan Şahin kontrolündeki vinç, kontrolden çıktı ve 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza esnasında defalarca takla atan vinç, hurdaya döndü. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vincin altında kalan Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“YOL KAPATILSIN”

Hacı Osman Mahallesi muhtarı Sami Zorlu, aynı bölgede birçok kazanın yaşandığını ifade etti ve "Göreve geldiğim günden bu yana, bu yolun tehlikeli olduğunu ve kapatılması gerektiğini kolluk kuvvetlerimize her toplantıda söyledim. Derhal bu yolun kapatılması gerekiyor. Mahalle sakinleri, tedirgin. Kalıcı önlem alınmasını istiyorlar" açıklamasını yaptı.