Uçurumdan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Olay, Efeler'de bulunan Aytepe Mesire Alanı'nda gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre 21 yaşındaki Nigar Bayram, henüz bilinmeyen bir sebeple mesire alanındaki uçurumdan aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Yapılan ihbarla bölgeye polis, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç kıza ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı. Ancak genç kızın düştüğü yere ulaşıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay soruşturulacak.