Uçurumdan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Uçurumdan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde metrelerce yükseklikteki uçurumdan aşağıya düşen genç kız yaşamını yitirdi. Ekipler kızın düştüğü yere ulaşmakta zorlandı.

Olay, Efeler'de bulunan Aytepe Mesire Alanı'nda gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre 21 yaşındaki Nigar Bayram, henüz bilinmeyen bir sebeple mesire alanındaki uçurumdan aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

aw304914-02.jpg

Yapılan ihbarla bölgeye polis, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç kıza ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı. Ancak genç kızın düştüğü yere ulaşıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay soruşturulacak.

Son Haberler
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Snoop Dogg kimdir?
Snoop Dogg kimdir?
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza