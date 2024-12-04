Uçurumdan uçtu dere yatağında yaralı bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uçurumdan uçtu dere yatağında yaralı bulundu

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Gündoğan Tepesi'de A.Y isimli bir kişi uçurumdan yuvarlandığını söyleyerek arkadaşından yardım istedi. Olayı haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler dere yatağında A.Y’yi araç içerisinde yaralı olarak kurtarıp hastaneye kaldırdılar.

Olay, gece saatlerinde Gündoğan Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli kişi Sarıcıova Mahallesi'ndeki kahvehaneden saat 23.00 sıralarında çıkarak 09 ALA 828 plakalı aracı ile bölgeden ayrıldı. Gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında akrabası C.D.'yi telefonla arayan A.Y., Taşoluk Mahallesi'ni geçtikten sonra Gündoğan Tepesi'nin ilk virajından aşağıya aracı ile uçurumdan yuvarlandığını söyleyerek yardım istedi

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından şahsın beyan ettiği bölgeye giden ekipler A.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. 6 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 JAK Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 UMKE, AFAD ekibi, 1 itfaiye ve 1 ambulans ile aranan A.Y., Ovacık Mahallesi'nde dere yatağında sabah saatlerinde bulundu.

Şahsın kazadan yara almadan kurtulduğu ve kendi imkanları ile bölgeden uzaklaştığının anlaşılması üzerine A.Y., ambulansa alınarak gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

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