Uçurumun kenarında bulunan dünyanın en yüksek salıncağına binebilir miydiniz?

Kaynak: Haber Merkezi
Uçurumun kenarında bulunan dünyanın en yüksek salıncağına binebilir miydiniz?

Çin'in Longgang Ulusal Jeolojik Parkı'nda bulunan 108 metre yüksekteki dünyanın en büyük salıncağı adrenalin tutkunlarının uğrak noktası.

Çin'in Chongçing bölgesindeki Longgang Ulusal Jeolojik Parkı, dünyanın en büyük salıncağına ev sahipliği yapıyor. 108 metre yüksekliğe sahip olan bu devasa salıncak, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yerden 108 metre yüksekte, 100 metre uzunluğunda salıncak, uçurumun kenarında sallanarak adrenalini sevenler için müthiş bir macera vaat ediyor. Salıncak, en yüksek güvenlik standartlarına göre tasarlanmış olup, binmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için kapsamlı kontrollerden geçiriliyor.

Longgang Ulusal Jeolojik Parkı'nda yer alan bu heyecan verici atraksiyon, parkın nefes kesici manzaralarını yüksekten izleme imkanı sunuyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören salıncak, parkın en popüler turistik cazibesi haline geldi.

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