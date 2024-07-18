Uçurumun kenarında yaşıyorlar. Yer İstanbul

İstanbul Sultangazi'de dinamitle patlama ve kepçelerle yapılan çalışmalarla taş ocağı Cebeci mahallesini yuttu yutacak. Evlerinin diplerinde yapılan kazı ve tehdit yoluyla yaşadıkları yerden çıkarıldığını öne süren mahalleli, Belediyenin seyirci kaldığını öne sürüyor. Evlerin hemen dibindeki maden sahasında dinamitin patlatılma anı ise havadan saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TAŞ OCAĞI

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde maden sahası büyütme projesi tepki çekiyor. Dinamitler peş peşe patlıyor. Evler artık uçurum kenarına geldi.

Vatandaşlar maden sahasının sahibi olan şirketin teklif ettiği parayı tehdit yolu kendilerine kabul ettirmeye çalıştıklarını iddia ediyor. Teklifi reddedenlerin evlerinin altının kazıldığını ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığını öne sürülüyor.

Bir çok ev sahibinin can güvenlikleri olmadığı için evlerinden çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya seyirci kaldığını öne süren mahalleli hiçbir şekilde evlerinin zorla sattırılmaya çalışıldığını öne sürüyor.



EVLERİN DİBİNDE DİNAMİTLE PATLATMA

Evlerin hemen dibinde maden sahasının dinamit patlatılarak büyütülmeye çalışıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde dinamitlerin peş peşe patlatıldığı görüldü.

Maden sahasının evlerin hemen dibinde dinamitle patlatma yaparak alanı büyütmeye çalıştığı görüldü

Vatandaşlar uçurumları aşarak evlerine gelebildiklerini öne sürdü. Toz nedeniyle ailesinden bir çok kişinin astım olduğunu iddia eden Kadir Aydın, “25 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar hep toz içerisinde yaşadık. Ailemizden 4-5 kişi astım hastası. Sadece bizim ailede değil çevrede yaşayan birçok ailede astım hastalığı var. Tehdit ile çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.



“BİZİ TEHDİT EDİYORLAR”

50 yıldır Cebeci Mahallesi'ndeki evinde yaşadığını ifade eden Yunus Aydın, “Bizi tehdit ediyorlar, bu yıla kadar böyle bir durum göremedik. Bu durumdan çok huzursuzuz, sürekli kaldıracağız diyorlar. Bizim kolumuzdan tutuyorlar, evimizi yıkıyorlar. Bizi vatandaşlıktan reddetsinler. Biz de çıkalım gidelim o zaman. Biz vatandaş değiliz herhalde, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rant peşindeler burada, bizim canımız umursamıyorlar” diye konuştu.