Uçurumun kenarında yaşıyorlar. Yer İstanbul

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uçurumun kenarında yaşıyorlar. Yer İstanbul

Tam bir uçurum kenarında yaşam...Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki evleri madan sahası yutuyor. Mahalleli çalışmalara seyirci kalınmasına isyan ediyor. Taş ocağında dinamitler peş peşe patlıyor. Mahalle sakinleri korkulu anlar yaşıyor.

İstanbul Sultangazi'de dinamitle patlama ve kepçelerle yapılan çalışmalarla taş ocağı Cebeci mahallesini yuttu yutacak. Evlerinin diplerinde yapılan kazı ve tehdit yoluyla yaşadıkları yerden çıkarıldığını öne süren mahalleli, Belediyenin seyirci kaldığını öne sürüyor. Evlerin hemen dibindeki maden sahasında dinamitin patlatılma anı ise havadan saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TAŞ OCAĞI

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde maden sahası büyütme projesi tepki çekiyor. Dinamitler peş peşe patlıyor. Evler artık uçurum kenarına geldi.

Vatandaşlar maden sahasının sahibi olan şirketin teklif ettiği parayı tehdit yolu kendilerine kabul ettirmeye çalıştıklarını iddia ediyor. Teklifi reddedenlerin evlerinin altının kazıldığını ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığını öne sürülüyor.

Bir çok ev sahibinin can güvenlikleri olmadığı için evlerinden çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya seyirci kaldığını öne süren mahalleli hiçbir şekilde evlerinin zorla sattırılmaya çalışıldığını öne sürüyor.

EVLERİN DİBİNDE DİNAMİTLE PATLATMA

Evlerin hemen dibinde maden sahasının dinamit patlatılarak büyütülmeye çalışıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde dinamitlerin peş peşe patlatıldığı görüldü.
Maden sahasının evlerin hemen dibinde dinamitle patlatma yaparak alanı büyütmeye çalıştığı görüldü

Vatandaşlar uçurumları aşarak evlerine gelebildiklerini öne sürdü. Toz nedeniyle ailesinden bir çok kişinin astım olduğunu iddia eden Kadir Aydın, “25 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar hep toz içerisinde yaşadık. Ailemizden 4-5 kişi astım hastası. Sadece bizim ailede değil çevrede yaşayan birçok ailede astım hastalığı var. Tehdit ile çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

“BİZİ TEHDİT EDİYORLAR”
50 yıldır Cebeci Mahallesi'ndeki evinde yaşadığını ifade eden Yunus Aydın, “Bizi tehdit ediyorlar, bu yıla kadar böyle bir durum göremedik. Bu durumdan çok huzursuzuz, sürekli kaldıracağız diyorlar. Bizim kolumuzdan tutuyorlar, evimizi yıkıyorlar. Bizi vatandaşlıktan reddetsinler. Biz de çıkalım gidelim o zaman. Biz vatandaş değiliz herhalde, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rant peşindeler burada, bizim canımız umursamıyorlar” diye konuştu.

st10.jpg

st9.jpg

st6.jpg

st8.jpg

st9-001.jpg

st10-001.jpg

st7.jpg

İlgili Haberler
Tasarruf genelgesinden sonra israflar katlandı
Ali Koç Büyükekşi’yi herkesin içinde yerin dibine soktu. Dursun Özbek şaştı kaldı
Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat
Altın güne rekorla başladı
Son Haberler
Kızıldeniz’deki gerilim Süveyş Kanalı’nı vurdu Dünya
Kızıldeniz’deki gerilim Süveyş Kanalı’nı vurdu
Kızını Meclis’te işe sokan Mustafa Destici kendisini böyle savundu. Burada gayriahlaki bir durum yok Gündem
Kızını Meclis’te işe sokan Mustafa Destici kendisini böyle savundu. Burada gayriahlaki bir durum yok
İtalya’dan Gazze’ye 60 ton yardım Dünya
İtalya’dan Gazze’ye 60 ton yardım
Balıkesir'de orman yangını. Havadan ve karadan müdahele Gündem
Balıkesir'de orman yangını. Havadan ve karadan müdahele
10 yaşındaki Ethereum’un performansı büyük teknoloji şirketlerini aştı Ekonomi
10 yaşındaki Ethereum’un performansı büyük teknoloji şirketlerini aştı
Dubai emirinin kızı kocasını sosyal medyadan 3 kere ‘Boş ol’ diyerek boşadı Dünya
Dubai emirinin kızı kocasını sosyal medyadan 3 kere ‘Boş ol’ diyerek boşadı
Rusya’dan gümrük geliri Ekonomi
Rusya’dan gümrük geliri