Uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan ünlü fenomen ölümden döndü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Çektiği ekstrem spor ve tırmanış videoları dikkat çekti. Kuşçu, son olarak geçen hafta sonu Güver Uçurumu Kanyonu'na gitti.

Arkadaşıyla video çekmek için gittiği yerde, 60 metrelik uçurumun ortasına hamak kuran Kuşçu, burada geçireceği 24 saati kaydetmeyi planladı.

Aldığı tedbirlerin ardından halatlarla ortadaki hamağa doğru hareket eden Kuşçu, hamağın üzerinde bir süre duran ve video kaydını başlattığı esnada "Bana bir şey olursa hakkınızı helal edin" diye konuştu. Cümlesini bitirmesiyle hamağı tutan halatlardan biri kopan Kuşçu, 60 metrelik uçurumda boşluğa düştü.

Kuşçu, ilk anda ne olduğunu anlayamadıysa da, bir süre sonra halatlara tutunmayı başardı. Elleri kesilen ve 20 metre boşluğa düşen Kuşçu, beline bağladığı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla uçurumun dibine düşmekten son anada kurtuldu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saatlik uğraşla Kuşçu'yu bulunduğu yerden alıp kurtardı. Kuşçu'nun vücudundaki kamera sayesinde yaşananlar anbean kaydedildi.

"DÜĞÜMÜN TAKILMASIYLA HAYATTA KALDIM"

Yaşadığı şok hakkında konuşan Ozan Kuşçu, "60 metrelik bir uçurumun ortasına üçgen bir hamak kurdum ve 24 saat boyunca hayatta kalmaya çalışacaktım. Platformun üzerine çıktım. Çıktığımda da içimde kötü bir his vardı aslında. O yüzden arkadaşıma 'Hakkınızı helal edin' dedim ve 3 saniye sonra hamaktaki ip bir anda koptu. Kendimi boşlukta buldum ve 15-20 metre boşlukta süzüldüm. İpi tutmaya çalışırken ellerim ve parmaklarım yandı. İpin sonuna attığımız düğümün takılmasıyla hayatta kaldım. Ne hissettiğimi bilmiyorum, olayın şokuyla bir süre kendime gelemedim" ifadelerini kullandı.

"HAYATTA OLMAM BÜYÜK ŞANS"

Düştüğü yerden kurtulmasının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirten Kuşçu, "Çok güvenlik önlemi almıştık ama bunlar başımıza geldi. Hiç beklemiyordum resmen ölümden döndüm. İlk etapta kurtulacağımı düşünmedim çünkü 60 metreye doğru dengesiz bir şekilde düşüyordum. Düşsem kayalıklara çarpardım, kurtulma şansım yoktu. Hayatta olmam büyük bir şans.

Anneme bu durumdan bahsedemedim. Çünkü kendisi çok üzülüyor. Amacım zaten ekstrem sporları yaymak, ne olursa olsun videoları çekmeye devam edeceğim. 1 milyon aboneye ulaşırsam Everest'e tırmanacağım" dedi.