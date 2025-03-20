Uçuşa ve eğitime kar engeli

Geceden başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam etti. Beyaza bürünen kentte olumsuz hava şartları uçak seferlerini de etkiledi. Erzincan Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı sebebiyle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na yapılması gereken İstanbul uçuşları iptal edildi.

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi. Üniversiteden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle senato kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe günü üniversitemizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.