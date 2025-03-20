Uçuşa ve eğitime kar engeli

Kaynak: İHA
Uçuşa ve eğitime kar engeli

Erzincan'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Yağış nedeniyle karayolları ve hava yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Geceden başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam etti. Beyaza bürünen kentte olumsuz hava şartları uçak seferlerini de etkiledi. Erzincan Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı sebebiyle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na yapılması gereken İstanbul uçuşları iptal edildi.

aw416361-02.jpg

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi. Üniversiteden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle senato kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe günü üniversitemizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

aw416361-03.jpg

Son Haberler
Vale cinayetinde mahkemede şoke eden ifade! Bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralamıştı…
Vale cinayetinde mahkemede şoke eden ifade!
Karacasu’da Ramazan denetimi
Karacasu’da Ramazan denetimi
Rekor gol 8.1. saniyede geldi
Rekor gol 8.1. saniyede geldi
Ayvacık Ziraat Odası Başkanı yetkilileri göreve davet etti
Ayvacık Ziraat Odası Başkanı yetkilileri göreve davet etti
Cristiano Ronaldo'yu 40 yaşında bile formda tutan sıra dışı besin
Cristiano Ronaldo'yu 40 yaşında bile formda tutan sıra dışı besin