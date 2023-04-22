Uçuşu olanlar dikkat! Almanya'da grev çağrısı yapıldı

Almanya'da Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda havalimanında çalışanlar 24 Nisan pazartesi günü, toplu sözleşmede iyileştirme talebiyle greve çıkacaklar.

Uçuşu olanlar dikkat! Almanya'da grev çağrısı yapıldı

Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda (BER) çalışan güvenlik personeline 24 Nisan Pazartesi günü iş bırakma çağrısında bulundu.

Ver.di'den yapılan açıklamada, BER'de hava ve yolcu güvenliği ile personel ve eşya kontrol noktalarında çalışanlara bir günlük grev yapma çağrısı yapıldığı belirtilerek, grevin 24 Nisan Pazartesi günü yerel saatle 03.00'te başlayacağı ve gece yarısı sona ereceği kaydedildi.

SÖZLEŞMEDE İYİLEŞTİRME TALEP EDİYORLAR

Federal Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) ile gece, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılmasının yanı sıra güvenlik ve hizmet personeli için fazla mesai ücretlerine ilişkin daha iyi bir toplu sözleme yapılması için müzakereler yürütüldüğü aktarılan açıklamada, daha önce yapılan grevlere rağmen işverenler ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

BER'den yapılan açıklamada, grevden ötürü 24 Nisan'da havalimanından yolcu uçaklarının kalkmayacağı, havalimanına gelen uçuşlarda da aksaklıkların yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, bu konuda uçak şirketlerinin bilgilendirildiği aktarılarak, yolculardan uçak veya seyahat şirketleriyle temasa geçmeleri istendi.

DAHA ÖNCE UÇUŞ İPTALİ OLMUŞTU

Ver.di ile işverenler arasında bir sonraki görüşmeler, 27-28 Nisan'da yapılacak.

Sendikanın çağrısıyla en son 20-21 Nisan'da Düsseldorf, Hamburg ve Köln/Bonn havalimanlarında, 21 Nisan'da Stuttgart Havalimanı'nda güvenlik personeli grev yapmış, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

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