Ucuz akülü tekerlekli sandalyeler engellilere sorun yaşatıyor

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Gold Medikal Genel Müdürü Oğuz Şahin şunları söyledi.

“Medikal sektöründe 15 yılı aşkındır süren çalışma yaşamımızda müşterilerimiz bize genellikle şu soruyla gelmekteler. “en ucuz akülü tekerlekli sandalye modeliniz hangisi?” Aslında doğru soru bizim engelimiz için hangi model ve hangi özelliklerde akülü sandalye uygundur olmalıydı ancak insanların ekonomik anlamda yaşadıkları zorlukları onları bu soruyu sormaya itiyor.

Bizler Gold Medikal olarak ilk önce kişinin engel durumu ve ona en uygun modeli önersekte son kertede ürünü alacak kişi ekonomik nedenlerden dolayı en ekonomik modellere yöneliyor. İlk bakışta zarureti gidermek adına alınan ürün ilerleyen yıllarda arızalara neden olabilmektedir. Bu durum ise kısa dönemde sizin ekonomik diye tercih ettiğiniz ürünü uzun dönemde bir yenisiyle değişmek zorunda kalacağınızdan size daha pahalıya gelmiş oluyor.”

Şahin iyi bir akülü sandalye seçiminde dikkat edilecek unsurları ise şu şekilde özetledi.

Akülü Sandalye Alırken Dikkat Edilecek Noktalar

Akülü sandalyenin kullanılacağı alan ürün alımında en önemli noktalardan biridir. Akülü sandalyenizi daha çok dış mekânda kullanacak ve kullanacağınız alanın coğrafi yapısı dağlık veya engebeli arazi yapısına sahipse tercihiniz arazi tipi akülü sandalye dediğimiz modellerden yana olmalıdır.

Ürünü kullanacak engelli vatandaşın hareket yeteneği ve engel durumu da ürün seçiminde en önemli noktalardan bir diğeridir. Örneğin ağır kas hastası bir engelli için kesinlikle scooter modellerini önermiyoruz. Bununla birlikte kişinin skolyoz vb. gibi omurga sorunları varsa ona uygun bir koltuk yapısına sahip model veya mevcut oturma sisteminde ek düzenlemeler yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Bu iki maddeye ek olarak ürünün yedek parça sorunu olmaması gerekmektedir. Adı sanı duyulmamış markaları satın aldığınızda yedek parça konusunda ilerde kesinlikle sorun yaşayabilirsiniz.

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Manuel Tekerlekli Sandalye Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Oğuz Şahin manuel tekerlekli sandalye satın alırken şu ayrıntılara özellikle dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tekerlekli sandalye satın alırken de dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kişinin engel durumu ve hareket kabiliyetidir. Örneğin ağır kas hastası bir birey için aktif tekerlekli sandalye modeli yanlış bir seçim olur.

Kişi kendi transferini kendisi yapacak ölçüde hareket kabiliyetine sahipse tekerlekli sandalyenin kolçaklarının yukarı açılır ve transferi engellemeyecek şekilde olması gerekmektedir.

Sandalyeyi kullanacak kişinin vücut kontrolü tam anlamıyla yoksa güvenlik anlamında kesinlikle bir emniyet kemerinin olmasına dikkat edilmelidir.

Son olarak satın alacağınız tekerlekli sandalyenin ölçülerin size uygun olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Sizin ölçülerinize uygun olmayan tekerlekli sandalyeler omurga sağlığınızı zarar verecektir.

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Sonuç

Engelli vatandaşların mobilizasyon ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılan akülü tekerlekli sandalye seçiminde ürünlerin fiyatlarından çok sizin ihtiyaçlarınıza ne ölçüde cevap verip vermediğine bakılmalı. Sizin için en iyi akülü tekerlekli sandalye modeli sizin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan modellerdir.