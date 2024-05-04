Ucuz arazi vaadiyle 25 milyonluk vurgun. Sizin de başınıza gelebilir

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda, şüphelilerin kamu kurumlarındaki yüksek mevkili tanıdıklarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarını belirledi.

ÖRGÜT ÜYELERİ YAKALANDI

Ekipler, M.Ö. liderliğindeki 18 kişilik örgüte yönelik İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyelerinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

“YÜKSEK MEVKİDE TANIDIKLARIM VAR” DOLANDIRICILIĞI

Yapılan takip sonucunda şüphelilerin, ‘kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek mevkide tanıdıkları vasıtasıyla milli emlak arazilerini uygun fiyatla satışa sunabilecekleri' söylemiyle vatandaşları 25 milyon TL dolandırdıkları tespit edildiği bildirildi.

SUÇ DELİLLERİNE EL KONULDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, sahte dekontlar, dokümanlar, suçtan elde edilen ziynet eşyaları, dijital materyaller ve bir 2024 model araç ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Soruşturma tamamlandığında, 18 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı, geri kalan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması gibi ciddi suçlamalarla mücadelede önemli bir adım olarak görülmekte.