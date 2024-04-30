Ucuz ekmek alabilmek için saatlerce sıra bekleyen emekli: Cebimde sadece 100 TL var ben bununla ne alayım

Ekonomik kriz özellikle de asgari ücretlileri ve emeklileri etkiliyor. Alım gücü günden güne düşen vatandaşlar ucuza et yiyebilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda emekliler daha uyguna ekmek alabilmek için sabahın ilk saatleriyle sıraya girdi.

“İNSAF BİZİM BU SIRADA NE İŞİMİZ VAR?”

Çoğunu emeklilerin oluşturduğu sıradaki bir vatandaş, “Bak bu sıraya bak, biz bu sırada ne bekliyoruz?” diye sorarak “Ekmek bekliyoruz.” yanıtını verdi. “İnsaf burada ne işimiz var gözünü seveyim senin” dedi. O anlarda konuşan emeklinin yanında bulunan başka bir emekli de destek çıkarak “Milleti Afrikalı yaptılar” dedi.

“TÜRKİYE’NİN AFRİKALILARI…”

Emekli 5 TL’ye satılan ekmek için sıraya girdiklerini söyleyerek ayakları ağrıdığını söyleyen vatandaş, bel fıtığı ve boyun fıtığına rağmen bu sıraya girmek zorunda olduğunu söyledi. Verilen 10 bin TL’lik emekli maaşının yeterli olmadığını dile getirdiler.

Yöneticilerin ya da çok maaş alanların oturdukları yerden emeklilerin bu halini eleştirmelerine kızan bir vatandaş, “Oradan konuşmak kolay gelsinler Türkiye’nin Afrikalılarını görsünler” diyerek tepki gösterdi.

5 TL’LİK EKMEK İÇİN SAATLERCE SIRADA BEKLİYORLAR

Muhabirin “Ne kadar zamandır sıra bekliyoruz?” sorusuna ise emekli vatandaş, 2 saat kadar süredir orada olduğunu, 5 TL’lik ekmek için saatler öncesinden sıra girmek gerektiğini söyledi.

Sıra beklemekten yorulmuş bir emekli, “Afganistan’da köle olsan bundan daha iyi” diyerek duruma isyan etti.

Bir diğer emekli ise 25 senede 25 maliye bakanının değiştirilmesini eleştirerek “Ne yapmışlar millet aç, millet böyle açlığa talim eder. Bizim gibi kuyrukta bekler” dedi.

“CEBİMDE YÜZ LİRA VAR”

Cebinde yalnızca yüz lira olduğunu söyleyen bir emekli 5 TL’lik 6 ekmek alacağını geriye kalan 70 lirayla ne alabileceğini sordu.

Ekonominin bu halde olmasından en çok zarar gören emekliler “70 liraya ne alınabilir ki? Eşim evde yemek yapacak benim cepteki para işte bu.” diyerek durumunu ifade etmeye çalıştı.