'Ucuz et baronlara gitti, vatandaş 550 liradan yedi'

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Et ve Süt Kurumu'nun ithal etleri üzerinden büyük bir vurgun çarkı işliyor” dedi. Öztürkmen, ETS'dan yüklü miktarda ithal et alan market ve işletmelerin isimlerini saydı.

"UCUZ ET İTHALATI BARONLARIN CEBİNİ DOLDORUYOR"

Öztürkmen, vatandaş ucuz et yiyecek denilerek ithal edilen etlerle, et fiyatlarını düşürmediği gibi et baronlarının kasasını doldurulduğunu savundu. Öztürkmen "ESK'nın kilosu 4 dolara (136 TL) ithal ettiği canlı hayvanlar, soframıza en ucuz haliyle 550 TL'ye geliyor. Kurulan vurgun çarkıyla, aradaki yüzde 300'lük kâr et baronlarının cebine inerken vatandaş yine kasabın, marketin önünden geçemiyor. Karkas et simsarları da ESK'dan kilosu ortalama 250 TL'den topladıkları onlarca TIR eti, vatandaşa ucuz fiyatla satmak yerine, el altından et tüccarlarına dağıtıyor. İşini dürüstçe yapan firmalar durumdan hem şikayetçi hem mağdur. ESK, ithal hayvan ve etleri hangi büyük firmalara verdiğini sır gibi saklarken, Rekabet Kurumu da mercek altındaki 11 firmayı henüz açıklamadı." diye konuştu.

İTHAL ETLERİ PAYLAŞAN FİRMALARIN AKP'Lİ SİYASETCİLER VE ESKİ BAKANLARLA İLİŞKİLERİ KONUŞULUYOR"

İthal etleri paylaşan firmaların AKP'li siyasetçi ve eski bakanlarla ilişkilerinin konuşulmaya başlandığını söyleyen Öztürkmen "3 ay önce bu ithal et çarkıyla ilgili hem Et ve Süt Kurumu'na (ESK) hem de bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorular yöneltmiş, açıklama yapmaya çağırmıştık. Onlar da ölü taklidi yaparak sorularımızı yanıtsız bıraktılar." dedi.

"BAZI ZİNCİR MARKETLERE DEVASA ORANLARDA İTHAL ET VERİLMİŞ"

Öztürkmen ESK'dan bilgi alamadıklarını ve kendi araştırmalarını yaptıklarını belirterek "Edindiğimiz bilgilere göre seçili bazı zincir mağaza ve marketlere devasa oranlarda ithal et verilmiş. Etler bazılarına direkt ESK tarafından verilirken, bazılarına da aracı tedarikçi firmalar tarafından verilmiş. 2024'ün ilk aylarında bazı market ve işletmelere verilen ithal et miktarları şöyle:

-Köfteci Yusuf: 57 TIR

-Happy Center: 38 TIR

-Namet: 21 TIR

-Onur Market: 18 TIR

-Dan Et: 15 TIR

-Kim Market: 15 TIR

Öztürkmen, TIR'ların 21 ile 25 ton arasında et taşıyabildiği söyleyerek verilen ithal etlerin tonları bulduğunu belirtti.

Öztürkmen, şu soruları yöneltti:

-Küçük işletmeler ESK'dan et alamamaktan yakınırken, bazı firmalara yüzlerce ton ithal ucuz et gidiyor. Peki devlet bu etlerin akıbetini nasıl takip ediyor? Ya da takip ediyor mu?

-Tedarikçinin hangi AKP'li ile ilişkisi var?

-Görüldüğü gibi ithal etlerin gittiği büyük şirketlerin başında malum köfte zinciri bulunuyor. İthal et kıyağı çekilen bu köfte zincirinin diğer tedarikçileri kimler?

-İçinde domuz eti çıkan etler hangi tedarikçiden geldi? Bursa merkezli olduğu düşünülen bu tedarikçinin hangi AKP'li siyasetçiler ve eski bakanla ilişkisi var?

-Bu et tedarikçilerine kamu bankalarından ne kadar kredi sağlandı? Köfte zinciri dışında ESK'nın getirdiği ucuz ithal etler üzerinden milyon dolarlar kazanan diğer 10 firma ne zaman açıklanacak?