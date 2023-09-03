Ucuz etin sırrı mezbahaya yapılan baskında ortaya çıktı

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi'nde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı alarak harekete geçti.

DANA ETİ DİYE AT ETİ VE EŞEK ETİ YEDİRECEKLERDİ

Zabıta ekipleri tarafından yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve kesilmemiş 6 at ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Kesilen at ve eşek etlerini ise ucuz fiyatla dana eti diye restaurant ve kasaplara sattıkları ortaya çıktı.

KESİLEN EŞEKLER İŞ MAKİNALARIYLA TAŞINDI

Kesilen eşekler iş makinalarıyla taşınarak gömülmek üzere götürüldü. Kesilmekten son anda kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi.