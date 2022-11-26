Ucuz halı için birbirlerini ezdiler: 2 kişi hastanelik oldu

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir halım mağazası, ürünlerine yüzde 70 indirim yaptığını duyurunca mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Ucuza halın satıldığını duyan vatandaşlar ise halılardan alabilmek için izdihama sebep oldu.

Kepenklerin açılır açılmaz içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, izdihama sebep oldu. Birkaç kişi yere düştüğü görülen videoda, giriş kapısını zorlayan binlerce kişi birbirlerini ezerek indirimli halıları hızlıca satın alıp alandan uzaklaşmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken indirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Kargaşa içerisinde 2 kadının fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.