UEFA açıkladı. 2 Avrupa Ligi finali İstanbul'da

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı TFF adına Dublin'de düzenlenen UEFA toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ve 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2026 UEFA Avrupa Ligi finali Beşiktaş'ın evi olan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

2027 UEFA Konferans Ligi finalinin nerede oynanacağına ise daha sonra karar verilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ OYNANMIŞTI

Tüpraş Stadyumu 2019 yılında Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline e ev sahipliği yapmıştı.

GERİYE FENERBAHÇE VE GALATASARAY STATLARI KALDI

18 Temmuz 2023'te UEFA'ya yapılan başvurunun ardından bir açıklama yapan TFF, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.

TFF konu ile ilgili yaptığı açıklamada hangi statta düzenleneceğine dair ise, "Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş stadının UEFA Avrupa Ligi finalini almasının ardından Konferans Ligi finali için Ülker Stadyumu ve RAMS Park kaldı.