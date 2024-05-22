Fenerbahçe'nin şampiyonluk planı ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin şampiyonluk planı ortaya çıktı

Derbide Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe

Kadıköy'de pazar günü, ligdeki final haftasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftar biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Sarı Lacivertliler biletlerin satışa çıkmasını heyecanla bekliyor.

İstanbulspor ile yapılacak maçta Ülker Stadyumu'nun tamamen dolması ve şampiyonluk şansı nedeniyle birçok taraftarın stadyum etrafında toplanması bekleniyor.

ÖZEL HAZIRLIK YAPILACAK

Fenerbahçe'de yönetimin pazar günkü maç için özel hazırlıklar yaptığı ortaya çıktı.

Şampiyonluğa inancını koruyan Sarı-Lacivertli ekip, kutlamalar için çeşitli gösteriler planlıyor ve özel ürünlerin hazırlandığı da biliniyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor ile yapacakları maçta erken bir skor avantajı elde etmeyi ve Konya-Galatasaray maçının sonucuna göre hareket etmeyi hedefliyor.

Konyaspor'un galip gelmesi durumunda ise Kadıköy'de uzun süre hatırlanacak muhteşem bir şampiyonluk kutlaması gerçekleşecek.

Kutlamaların merkezi, her zaman olduğu gibi Ülker Stadyumu ve Bağdat Caddesi olacak.

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