UEFA açıkladı: Feyenoord maçlarının günü belli oldu

Eşleşmenin ilk maçı Hollanda'da 6 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Rövanş maçı ise 12 Ağustos Salı günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 20.00'de oynanacak.

Geçtiğimiz sezonu PSV ve Ajax'ın ardından üçüncü sırada bitiren Feyenoord'un teknik direktörlüğünü şubat ayından beri eski Fenerbahçeli Robin van Persie yapıyor.

Hollanda ekibi son olarak 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra'yı 3.5 milyon euroluk bedelle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin, Feyenoord'u elemesi durumunda play-off turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle: