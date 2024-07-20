UEFA açıkladı. Milli takım yıktı geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA açıkladı. Milli takım yıktı geçti

UEFA'nın taraftarların oylamasına sunduğu turnuvanın en iyi golü oylamasında Mert Müldür'ün golü birinci Arda Güler'inki ikinci seçildi.

2024 Avrupa Şampiyonası İspanya’nın şampiyonluğu ile sona ererken yankıları hala devam ediyor.

Final maçının oynanmasının ardından turnuvanın en iyi golünü seçmek üzere bir oylama başlatan UEFA sonuçları açıkladı.

UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla millilerimiz havaya uçtu.

MERT MÜLDÜR ZİRVEDE

Taraftarlar yıldız futbolcumuz Mert Müldür’ün gruptaki ilk maçımızda Gürcistan’a karşı attığı golün turnuvanın en iyisi olarak seçti.

LAMİNE YAMAL İKİNCİ

Yapılan açıklamaya göre İspanyol Lamine Yamal’ın yarı finalde Fransa karşısında attığı gol 2. Olarak seçilirken 3. Sıra yüzleri güldürdü.

ARDA GÜLER ÜÇÜNCÜ

Arda Güler’in Gürcistan maçında ceza sahası dışından doksana attığı gol taraftarlar tarafından turnuvanın en iyi 3. Golü seçildi.

HAK EDEN KAZANDI

UEFA’nın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hem Türk hem de yabancı futbolseverler hak edenlerin kazandığını belirtti.

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