UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 25 gol

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç oynandı.

KAYNAK: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 25 gol

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, 6 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları sonuçlandı.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç): 1-3

Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya): 2-1

Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus): 5-1

Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna): 3-0

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 6-2

Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika): 1-0

Rövanş maçları 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
(AA)

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