UEFA Avrupa Ligi’ni bilgisayarda simüle ettiler. Çeyrek finale çıkma ihtimali olan tek Türk takımı var

UEFA Avrupa Ligi’nde büyük heyecan önümüzdeki hafta başlıyor. Yeni formatta 36 takım kendi evinde ve deplasmanda oynayacağı toplam 8 maçta alabileceği en fazla toplayarak bir üst tura çıkmaya çalışacak. ‘İsviçre modeli’ olarak bilinen yeni format ile birlikte 8 maç sonunda en çok puanı toplayan 8 takım direkt olarak bir üst tura yükselecek. 9. Ve 24. Sıra arasındaki takımlar ile play off oynayarak tur atlamaya çalışacak. Diğer takımlar ise Avrupa kupalarından elenecek. Yeni formatta, Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne takım geçmeyecek.

3 TÜRK TAKIMI AVRUPA LİGİ’NDE

Türk takımların durumuna bakıldığında hiçbir temsilcimi Şampiyonlar Ligi’nde yer alamazken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde yer alıyor. Başakşehir ise Türkiye’yi UEFA Konferans Ligi’nde temsil edecek.

BİLGİSAYARDA SİMÜLE EDİLDİ

Yeni formatta Türk takımlarının performansı merakla beklenirken açıklanan son veri dikkat çekti. Football Meets Data’nın açıkladığı verilerde Avrupa Ligi’nde mücadele edecek takımların çeyrek finale yükselme ihtimalleri hesaplandı. Bilgisayarda yapılan simülasyona göre, çeyrek finale yükselme şansı en yüksek takım yüzde 50 ihtimalle Tottenham oldu. İngiliz ekibini ise yüzde 44 ihtimalle Roma izledi.

ÇEYREK FİNALE ÇIKMA İHTİMALİ OLAN TEK TÜRK TAKIMI VAR

Yapılan simülasyona göre UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselme ihtimali olan tek Türk takımı bulunuyor. Açıklanan verilere göre, Galatasaray’ın yüzde 43 ihtimalle çeyrek finale yükselme şansı bulunuyor. Öte yandan listenin 17. Sırasında bulunan Fenerbahçe için verilen ihtimali yüzde 22 olarak gösterilirken çeyrek finalin dışında görüldü. Beşiktaş için ise bu oran yüzde 7’de kaldı.

LİSTEDE BAŞKA HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselme ihtimali görülen diğer takımlar şunlar:

Manchester United, Lazio, Athletic Bilbao, Porto, Eintracht Frankfurt