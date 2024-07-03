UEFA Büyükekşi'yi havalara uçurdu

2024 Avrupa Şampiyonası’nda gruplardan 2. Olarak çıkmayı başaran millilerimiz son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadı’nda oynanan tamam ya da devam mücadelesinde ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerimizin bu tarihi zaferi tüm ülkeyi ayağa kaldırırken UEFA’dan TFF’yi havaya uçuracak bir haber geldi.

GRUP AŞAMASINDAN 11 MİLYON 250 BİN EURO

İlk olarak turnuvaya katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euronun sahibi olan TFF milli takımın Gürcistan ve Çekya zaferleri sonrası, 2 milyon euroyu daha kasasına koydu.

SON 16 TURUNDAN 5 MİLYON EURO

Son 16 turuna katılım ödülü olarak 1.5 milyon euro Avusturya’yı mağlup ettiği için 1 milyon euro ve son olarak da çeyrek final katılım ödülü olarak 2.5 milyon euro daha almayı garantileyen TFF toplamda 17 milyon 250 bin euro geliri kasasına koydu.