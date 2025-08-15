UEFA katilin ismini söyleyemedi

İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistin futbolunun efsane isimlerinden olan ve "Filistinli Pele" lakaplı eski milli futbolcu Süleyman Al-Obaid için UEFA'nın daha önce yayımladığı taziye mesajı tepkilerin odağı olmuştu.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da konuya kayıtsız kalmayarak, UEFA'ya sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

UEFA, Al-Obaid için "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" paylaşımını yaparken, Salah, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" tepkisini vermişti.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu" ifadeleri kullanılmıştı.

İSRAİL DEMEDEN ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ KINADI

Son olarak PSG ile Tottenham arasında İtalya'nın Udine kentindeki Bluenergy Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa müsabakasında maç öncesi açılan pankartta, İsrail'in adının geçmemesi büyük tepki çekti.

Karşılaşma öncesi yapılan törende UEFA, "Çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Sivilleri öldürmeyi durdurun" yazan iki pankart açtı. Ayrıca madalya töreninde de iki Filistinli çocuğu ağırlayan UEFA'nın açılan pankartlarda ve başka bir bölümde İsrail'in adını geçirmemesi, bir kez daha eleştirilere neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının en az 61 bin 776'ya, yaralıların sayısının ise 154 bin 906'a yükselirken, İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.