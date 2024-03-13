UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal ve Barcelona çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final bileti alan iki takım daha belli oldu.

1-1’lik ilk karşılaşmanın rövanşında Napoli’yi konuk eden Barcelona, İtalyan ekibini Joao Cancelo, Fermin ve Lewandowski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Napoli’nin tek golünü ise Rrahmani kaydetti.

Bu sonuçla Katalanlar, 3 sezonluk aranın ardından ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başarmış oldu.

ARSENAL'DAN 14 YIL SONRA BİR İLK

Son 16 Turu’nun diğer maçında ise Portekiz'de oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, Porto’yu ağırladı.

Mücadelenin normal süresi Trossard'ın attığı golle Arsenal’in 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanınca uzatmalara geçildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmazken, kazananı seri penaltı atışları belirledi.

Rakibini seri penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden Arsenal, 14 yıl sonra çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.