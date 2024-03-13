UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal ve Barcelona çeyrek finalde

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal ve Barcelona çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından Arsenal ve Barcelona çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final bileti alan iki takım daha belli oldu.

1-1’lik ilk karşılaşmanın rövanşında Napoli’yi konuk eden Barcelona, İtalyan ekibini Joao Cancelo, Fermin ve Lewandowski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Napoli’nin tek golünü ise Rrahmani kaydetti.

Bu sonuçla Katalanlar, 3 sezonluk aranın ardından ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başarmış oldu.

ARSENAL'DAN 14 YIL SONRA BİR İLK

Son 16 Turu’nun diğer maçında ise Portekiz'de oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, Porto’yu ağırladı.

Mücadelenin normal süresi Trossard'ın attığı golle Arsenal’in 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanınca uzatmalara geçildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmazken, kazananı seri penaltı atışları belirledi.

Rakibini seri penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden Arsenal, 14 yıl sonra çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

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