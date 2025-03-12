UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk 4 takım belli oldu

TSİ 23.00'te başlayan müsabakalarda adını çeyrek finale yazdıran takımlar belli oldu.

BAYERN MÜNİH, ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk günün rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Bayern Münih, evinde oynadığı maçta Bayer Leverkusen'i 2-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk maçı 3-0'lık skorla kazanan Bayern Münih, bu avantajı rövanşta da korudu. Harry Kane, 52. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Alphonso Davies 71. dakikada attığı golle galibiyeti pekiştirdi. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, tur atlamayı başardı. Bayer Leverkusen, Avrupa kupalarına veda etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜYLE INTER, ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

İtalya'nın Inter takımı, Hollanda'da 2-0 kazandığı Feyenoord ile İstanbul'da karşılaştı. Maçta Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in golüyle eşitliği sağladı. 1-1 sona eren ilk yarının ardından Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, maçın 61. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

PSG, LIVERPOOL'U PENALTILARLA ELEDİ

Anfield'da oynanan heyecan dolu karşılaşmada Paris Saint-Germain (PSG), 1-0'lık ilk maç mağlubiyetinin rövanşında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

PSG'nin golünü 12. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Maçın normal süresi PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarında PSG, 4-1'lik üstünlük kurarak tur atladı. PSG'de Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue başarılı penaltı atışları yaparken, Liverpool'da sadece Mohamed Salah gol kaydetti. Kaleci Donnarumma'nın kurtardığı penaltılarla PSG, çeyrek finale yükseldi.

BARCELONA, BENFICA'YI YENEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Barcelona, son 16 turundaki rövanş maçında Benfica'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçta 1-0'lık galibiyet alan Barcelona, deplasmanda 3-1 kazanarak avantajını korudu. Barcelona'nın gollerini 11. dakikada Raphinha, 27. dakikada Lamine Yamal ve 42. dakikada tekrar Raphinha kaydetti. Benfica'nın tek golü ise 13. dakikada Nicolas Otamendi'den geldi. Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, hem gol atıp hem de asist yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta bu başarıyı elde eden en genç futbolcu oldu.