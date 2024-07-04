UEFA Türkiye'ye acımadı

Kıran kırana geçen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda grup aşaması ve son 16 turu sona ererken UEFA’dan ilginç bir rapor açıklandı.
ZİRVEDE HIRVATİSTAN VAR
Elini korkak alıştırmayan UEFA’nın grup aşamasında hangi ülkeye ne kadar para cezası verdiği belli oldu.
Açıklanan listeye göre 220.875 Euro ceza ile Hırvatistan listenin başında yer aldı. Onu 171.375 euro ile Arnavutluk ve 166.625 euro ile Sırbistan takip etti.
4. SIRADA YER ALDIK
4. sırada ise 95.125 euro ile milli takımımız yer aldı. Millilerimizin aldığı bu yüksek cezada Gürcistan ve Portekiz maçlarında sahaya giren taraftarların büyük etkisinin olduğu belirtildi.
TFF İTİRAZ EDECEK
Millilerimizin 2-1 galip geldiği Avusturya maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'nın daha büyük bir ceza vermesi beklenirken TFF karara itiraz edecek.
3 ÜLKEYE CEZA YOK
Fransa, Slovakya ve İspanya ise hiç ceza almadı.
Hırvatistan: 220.875 euro
Arnavutluk: 171.375 euro
Sırbistan: 166.625 euro
Türkiye: 95.125 euro
İsviçre: 91.750 euro
Romanya: 84.250 euro
Macaristan: 82.250 euro
Avusturya: 59.875 euro
Polonya: 56.375 euro
Slovenya: 51.250 euro
Gürcistan: 46.000 euro
İtalya: 30.000 Euro
Almanya: 23.375 euro
Ukrayna: 23.000 euro
Hollanda: 20.500 euro
Belçika: 17.000 euro
Çek Cumhuriyeti: 17.000 euro
İngiltere: 12.500 euro
Danimarka: 10.000 euro
İskoçya: 9.000 euro
Portekiz: 5.250 euro
Fransa: 0 euro
Slovakya: 0 euro
İspanya: 0 euro