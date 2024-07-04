UEFA Türkiye'ye acımadı

Kıran kırana geçen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda grup aşaması ve son 16 turu sona ererken UEFA’dan ilginç bir rapor açıklandı.

ZİRVEDE HIRVATİSTAN VAR

Elini korkak alıştırmayan UEFA’nın grup aşamasında hangi ülkeye ne kadar para cezası verdiği belli oldu.

Açıklanan listeye göre 220.875 Euro ceza ile Hırvatistan listenin başında yer aldı. Onu 171.375 euro ile Arnavutluk ve 166.625 euro ile Sırbistan takip etti.

4. SIRADA YER ALDIK

4. sırada ise 95.125 euro ile milli takımımız yer aldı. Millilerimizin aldığı bu yüksek cezada Gürcistan ve Portekiz maçlarında sahaya giren taraftarların büyük etkisinin olduğu belirtildi.

TFF İTİRAZ EDECEK

Millilerimizin 2-1 galip geldiği Avusturya maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'nın daha büyük bir ceza vermesi beklenirken TFF karara itiraz edecek.

3 ÜLKEYE CEZA YOK

Fransa, Slovakya ve İspanya ise hiç ceza almadı.

Hırvatistan: 220.875 euro

Arnavutluk: 171.375 euro

Sırbistan: 166.625 euro

Türkiye: 95.125 euro

İsviçre: 91.750 euro

Romanya: 84.250 euro

Macaristan: 82.250 euro

Avusturya: 59.875 euro

Polonya: 56.375 euro

Slovenya: 51.250 euro

Gürcistan: 46.000 euro

İtalya: 30.000 Euro

Almanya: 23.375 euro

Ukrayna: 23.000 euro

Hollanda: 20.500 euro

Belçika: 17.000 euro

Çek Cumhuriyeti: 17.000 euro

İngiltere: 12.500 euro

Danimarka: 10.000 euro

İskoçya: 9.000 euro

Portekiz: 5.250 euro

Fransa: 0 euro

Slovakya: 0 euro

İspanya: 0 euro