UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne genel bakış: Sonuçlar ve Fikstür

UEFA Uluslar Ligi’nde 3. hafta maçları tamamlandı ve takımlar gruplarındaki konumlarını belirlemek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Fransa, Almanya, Portekiz ve İtalya gibi devlerin yer aldığı A Ligi’nde rekabet her geçen hafta daha da sertleşiyor. 3. hafta sonunda liderlik için yarışan takımlar arasında önemli gelişmeler yaşandı. İtalya, Belçika karşısında beraberlikle yetinirken, Portekiz %100’lük galibiyet serisini sürdürdü. Almanya ise Bosna-Hersek’i mağlup ederek liderlik yarışında önemli bir adım attı.

PORTEKİZ FIRTINASI DEVAM EDİYOR

A Ligi’nin A1 Grubu’nda Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun önderliğinde başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Polonya karşısında 3-1 galip gelen Portekiz, bu hafta da zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Ronaldo, oynadığı her maçta gol atmayı sürdürerek takımının en büyük kozu olmayı sürdürüyor. Hırvatistan ise İskoçya’yı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. A1 Grubu’nda Portekiz ve Hırvatistan liderlik için çekişmeye devam ederken, Polonya ve İskoçya alt sıralarda kaldı. Grubun kaderi son maçlarda belli olacak.

FRANSA İTALYA’YA YAKLAŞTI

A2 Grubu’nda Fransa, İsrail karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle zirve yarışında geri dönmeyi başardı. Grubun lideri İtalya, Belçika karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen, kırmızı kart sonrası kontrolü kaybedip 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla İtalya, Fransa’nın nefesini ensesinde hissetmeye başladı. Sonraki maçlarda İtalya ve Fransa arasındaki çekişme daha da artacak gibi görünüyor. Özellikle iki takımın 17 Kasım’da oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Belçika ise bu beraberlikle liderlik şansını biraz daha zora soktu.

ALMANYA LİDERLİĞİ SAĞLAMLAŞTIRDI

A3 Grubu’nda Almanya, Bosna-Hersek’i 2-1 yenerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Hollanda ise Macaristan deplasmanında son dakikada bulduğu golle beraberliği zor kurtardı ve Almanya'nın iki puan gerisinde kaldı. Almanya, 5-0’lık Macaristan galibiyetiyle başladığı grup serüveninde sağlam adımlarla ilerliyor. Hollanda ile Almanya arasında 14 Ekim'de oynanacak olan maç grubun kaderini belirleyecek nitelikte. Bu kritik karşılaşma öncesinde Almanya, iki puanlık avantajla sahaya çıkacak.

İSPANYA SON DAKİKADA GÜLDÜ

A4 Grubu’nda İspanya, Danimarka karşısında zorlandığı maçta Martin Zubimendi'nin attığı son dakika golüyle 1-0 galip geldi ve grup liderliğini korudu. Danimarka, bu yenilgiyle ilk mağlubiyetini aldı ve zirvedeki yerini koruma şansını kaybetti. Sırbistan ise İsviçre’yi 2-0 yenerek grupta ilk galibiyetini aldı ve üst sıralara tırmanma şansını elde etti. İsviçre ise henüz gol atmayı başaramadı ve son sırada yer alıyor. İspanya’nın Danimarka karşısında aldığı bu kritik galibiyet, gruptaki dengeleri değiştirdi ve liderlik mücadelesini daha da heyecanlı hale getirdi.

UEFA Uluslar Ligi’nin 3. hafta sonuçlarına göre takımlar, önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlarla grup liderliklerini belirlemek için daha da sıkı bir mücadeleye girecek. Özellikle A Ligi’nde Portekiz, Almanya, İspanya ve İtalya gibi güçlü takımların şampiyonluk yarışındaki rekabeti nefes kesmeye devam edecek.