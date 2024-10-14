UEFA Uluslar Ligi C Ligi'ne genel bakış: Sonuçlar ve Fikstür

UEFA Uluslar Ligi 2024/25 sezonu C Ligi'nde rekabet kızışıyor. Kuzey Makedonya, C4 Grubu’nda zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Romanya ise C2 Grubu’nda yenilgisiz yoluna devam ediyor. İsveç ve Slovakya’nın başa baş rekabeti ise C1 Grubu’nda heyecan yaratıyor. Takımların gösterdiği performanslar, bu sezonun ne kadar zorlu geçeceğinin sinyallerini veriyor.

C1 GRUBU: İSVEÇ VE SLOVAKYA ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

C1 Grubu’nda İsveç ve Slovakya arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. İsveç, ilk iki haftada Azerbaycan ve Estonya’yı mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Viktor Gyökeres ve Alexander Isak’ın üçer gol atmasıyla İsveç, rakiplerine karşı baskın bir oyun sergiledi. Ancak Slovakya, iki galibiyetle İsveç'in arkasında kalmadı ve 3. hafta karşılaşmasında, David Strelec'in attığı iki golle İsveç karşısında beraberliği sağladı. Bu sonuç, iki takımın da zirve yarışındaki iddiasını sürdüreceğinin göstergesi oldu.

C1 Grubu Sonuçları:

05/09: Azerbaycan 1-3 İsveç

05/09: Estonya 0-1 Slovakya

08/09: Slovakya 2-0 Azerbaycan

08/09: İsveç 3-0 Estonya

11/10: Estonya 3-1 Azerbaycan

11/10: Slovakya 2-2 İsveç



C1 Grubu Kalan Fikstür:

14/10: Azerbaycan - Slovakya

14/10: Estonya - İsveç

16/11: Azerbaycan - Estonya

16/11: İsveç - Slovakya



C2 GRUBU: ROMANYA NAMAĞLUP İLERLİYOR

C2 Grubu’nda Romanya, çıktığı üç maçtan da galip gelerek müthiş bir performans sergiliyor. Kıbrıs’a karşı alınan 3-0’lık galibiyet, Romanya'nın zirvede yerini sağlamlaştırmasını sağladı. Bu sonuçlarla Romanya, dokuz puanla liderliğini sürdürürken, gol farkında da büyük bir avantaja sahip. Kosova ise Litvanya’yı mağlup ederek zirve yarışında Romanya’yı zorlayabilecek en yakın rakip olarak dikkat çekiyor.

C2 Grubu Sonuçları:

06/09: Kosova 0-3 Romanya

06/09: Litvanya 0-1 Kıbrıs

09/09: Kıbrıs 0-4 Kosova

09/09: Romanya 3-1 Litvanya

12/10: Litvanya 1-2 Kosova

12/10: Kıbrıs 0-3 Romanya



C2 Grubu Kalan Fikstür:

15/10: Kosova - Kıbrıs

15/10: Litvanya - Romanya

15/11: Kıbrıs - Litvanya

15/11: Romanya - Kosova



C3 GRUBU: LİDERLİK YARIŞINDA DURGUNLUK

C3 Grubu’nda Belarus ve Bulgaristan, üçüncü hafta maçlarında galibiyeti kaçırarak liderlik için önemli fırsatları değerlendiremedi. İki takım da beş puanda bulunuyor ve şu ana kadar oynadıkları maçlarda yalnızca birer gol kaydettiler. Bu sonuçlar, grupta liderlik yarışının son haftalara kadar süreceğini gösteriyor.

C3 Grubu Sonuçları:

05/09: Belarus 0-0 Bulgaristan

05/09: Kuzey İrlanda 2-0 Lüksemburg

08/09: Lüksemburg 0-1 Belarus

08/09: Bulgaristan 1-0 Kuzey İrlanda

12/10: Bulgaristan 0-0 Lüksemburg

12/10: Belarus 0-0 Kuzey İrlanda



C3 Grubu Kalan Fikstür:

15/10: Belarus - Lüksemburg

15/10: Kuzey İrlanda - Bulgaristan

15/11: Lüksemburg - Bulgaristan

15/11: Kuzey İrlanda - Belarus



C4 GRUBU: KUZEY MAKEDONYA ZİRVEDE

Kuzey Makedonya, C4 Grubu’nda oynadığı son maçta Ermenistan’ı 2-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Son üç maçında gol yemeyen Kuzey Makedonya, grubun en formda takımı konumunda. Faroe Adaları ile Letonya arasında oynanan 1-1’lik beraberlik ise Kuzey Makedonya’nın zirvede rahat bir nefes almasını sağladı. Grupta son iki maça girilirken Kuzey Makedonya, en yakın rakibinin altı puan önünde liderliğini sürdürüyor.

C4 Grubu Sonuçları:

07/09: Faroe Adaları 1-1 Kuzey Makedonya

07/09: Ermenistan 4-1 Letonya

10/09: Letonya 1-0 Faroe Adaları

10/09: Kuzey Makedonya 2-0 Ermenistan

10/10: Faroe Adaları 2-2 Ermenistan

10/10: Letonya 0-3 Kuzey Makedonya

13/10: Ermenistan 0-2 Kuzey Makedonya

13/10: Faroe Adaları 1-1 Letonya



C4 Grubu Kalan Fikstür:

14/11: Ermenistan - Faroe Adaları

14/11: Kuzey Makedonya - Letonya

17/11: Letonya - Ermenistan

17/11: Kuzey Makedonya - Faroe Adaları