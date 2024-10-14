UEFA Uluslar Ligi C Ligi'ne genel bakış: Sonuçlar ve Fikstür

UEFA Uluslar Ligi 2024/25 sezonu C Ligi'nde rekabet kızışıyor. Kuzey Makedonya, C4 Grubu’nda zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Romanya ise C2 Grubu’nda yenilgisiz yoluna devam ediyor. İsveç ve Slovakya’nın başa baş rekabeti ise C1 Grubu’nda heyecan yaratıyor. Takımların gösterdiği performanslar, bu sezonun ne kadar zorlu geçeceğinin sinyallerini veriyor.
C1 GRUBU: İSVEÇ VE SLOVAKYA ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR
C1 Grubu’nda İsveç ve Slovakya arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. İsveç, ilk iki haftada Azerbaycan ve Estonya’yı mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Viktor Gyökeres ve Alexander Isak’ın üçer gol atmasıyla İsveç, rakiplerine karşı baskın bir oyun sergiledi. Ancak Slovakya, iki galibiyetle İsveç'in arkasında kalmadı ve 3. hafta karşılaşmasında, David Strelec'in attığı iki golle İsveç karşısında beraberliği sağladı. Bu sonuç, iki takımın da zirve yarışındaki iddiasını sürdüreceğinin göstergesi oldu.
C1 Grubu Sonuçları:
05/09: Azerbaycan 1-3 İsveç
05/09: Estonya 0-1 Slovakya
08/09: Slovakya 2-0 Azerbaycan
08/09: İsveç 3-0 Estonya
11/10: Estonya 3-1 Azerbaycan
11/10: Slovakya 2-2 İsveç
C1 Grubu Kalan Fikstür:
14/10: Azerbaycan - Slovakya
14/10: Estonya - İsveç
16/11: Azerbaycan - Estonya
16/11: İsveç - Slovakya
C2 GRUBU: ROMANYA NAMAĞLUP İLERLİYOR
C2 Grubu’nda Romanya, çıktığı üç maçtan da galip gelerek müthiş bir performans sergiliyor. Kıbrıs’a karşı alınan 3-0’lık galibiyet, Romanya'nın zirvede yerini sağlamlaştırmasını sağladı. Bu sonuçlarla Romanya, dokuz puanla liderliğini sürdürürken, gol farkında da büyük bir avantaja sahip. Kosova ise Litvanya’yı mağlup ederek zirve yarışında Romanya’yı zorlayabilecek en yakın rakip olarak dikkat çekiyor.
C2 Grubu Sonuçları:
06/09: Kosova 0-3 Romanya
06/09: Litvanya 0-1 Kıbrıs
09/09: Kıbrıs 0-4 Kosova
09/09: Romanya 3-1 Litvanya
12/10: Litvanya 1-2 Kosova
12/10: Kıbrıs 0-3 Romanya
C2 Grubu Kalan Fikstür:
15/10: Kosova - Kıbrıs
15/10: Litvanya - Romanya
15/11: Kıbrıs - Litvanya
15/11: Romanya - Kosova
C3 GRUBU: LİDERLİK YARIŞINDA DURGUNLUK
C3 Grubu’nda Belarus ve Bulgaristan, üçüncü hafta maçlarında galibiyeti kaçırarak liderlik için önemli fırsatları değerlendiremedi. İki takım da beş puanda bulunuyor ve şu ana kadar oynadıkları maçlarda yalnızca birer gol kaydettiler. Bu sonuçlar, grupta liderlik yarışının son haftalara kadar süreceğini gösteriyor.
C3 Grubu Sonuçları:
05/09: Belarus 0-0 Bulgaristan
05/09: Kuzey İrlanda 2-0 Lüksemburg
08/09: Lüksemburg 0-1 Belarus
08/09: Bulgaristan 1-0 Kuzey İrlanda
12/10: Bulgaristan 0-0 Lüksemburg
12/10: Belarus 0-0 Kuzey İrlanda
C3 Grubu Kalan Fikstür:
15/10: Belarus - Lüksemburg
15/10: Kuzey İrlanda - Bulgaristan
15/11: Lüksemburg - Bulgaristan
15/11: Kuzey İrlanda - Belarus
C4 GRUBU: KUZEY MAKEDONYA ZİRVEDE
Kuzey Makedonya, C4 Grubu’nda oynadığı son maçta Ermenistan’ı 2-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Son üç maçında gol yemeyen Kuzey Makedonya, grubun en formda takımı konumunda. Faroe Adaları ile Letonya arasında oynanan 1-1’lik beraberlik ise Kuzey Makedonya’nın zirvede rahat bir nefes almasını sağladı. Grupta son iki maça girilirken Kuzey Makedonya, en yakın rakibinin altı puan önünde liderliğini sürdürüyor.
C4 Grubu Sonuçları:
07/09: Faroe Adaları 1-1 Kuzey Makedonya
07/09: Ermenistan 4-1 Letonya
10/09: Letonya 1-0 Faroe Adaları
10/09: Kuzey Makedonya 2-0 Ermenistan
10/10: Faroe Adaları 2-2 Ermenistan
10/10: Letonya 0-3 Kuzey Makedonya
13/10: Ermenistan 0-2 Kuzey Makedonya
13/10: Faroe Adaları 1-1 Letonya
C4 Grubu Kalan Fikstür:
14/11: Ermenistan - Faroe Adaları
14/11: Kuzey Makedonya - Letonya
17/11: Letonya - Ermenistan
17/11: Kuzey Makedonya - Faroe Adaları