UEFA Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı golü haftanın golü seçti

Düzenleme: Fatih Saboviç
UEFA Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı golü haftanın golü seçti
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa'ya attığı gol, haftanın golü seçildi.

UEFA Konferans Ligi'nde Lille, evinde Aston Villa'yı ağırladı.

Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, ilk maçı 2-1 kaybetmişti.

Lille'in normal süresini 2-1 kazandığı maç penaltılara gitti ve seri penaltı atışlarını 4-3 önde bitiren Aston Villa, adını yarı finale yazdırdı.

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YUSUF YAZICI AÇILIŞI YAPTI
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 15. dakikada maçın ilk golünü kaydetti.

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UEFA HAFTANIN GOLÜ SEÇTİ
Yusuf Yazıcı'nın attığı gol, UEFA tarafından Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin Olympiakos'a attığı gol ise listenin 3. sırasında yer aldı.

Haftanın gollerinin sıralaması şu şekilde;

1- Yusuf Yazıcı (Lille)
2- Ferran Jutgla (Club Brugge)
3- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
4- Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Konferans Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde;

Aston Villa-Olympiakos

Fiorentina-Club Brugge

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