UEFA’da Galatasaray’ı kızıdıran açıklama

Sparta Prag'ın Teknik Direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool karşısında elendikleri maç hakkında yaptığı açıklamada, Liverpool'un oynadıkları diğer takımlardan çok daha üstün bir seviyede olduğunu belirtti.

Priske, direkt olarak Galatasaray'ı işaret etti.

Başarılı çalıştırıcı, "Dünya çapında bir takım olan Liverpool ile karşılaştık. Bu sezon karşılaştığımız takımlar arasında, Betis, Rangers ve Galatasaray gibi iyi ekipler vardı ama Liverpool tamamen başka bir seviyede" dedi.

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde önce Galatasaray'ı eleyip sonrasında Liverpool'a 5-1 ve 6-1'lik büyük farklı skorlarla yenilerek turnuvadan elenmişti.