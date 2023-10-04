UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA, Abdulkadir Bitigen'in Gent- Maccabi Tel Aviv maçını, Atilla Karaoğlan'ın ise Balkani- Dinamo Zagreb mücadelesini yöneteceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Gent'in sahasında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da TSİ 19.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Öte yandan Atilla Karaoğlan da UEFA'dan görev aldı.

Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda yarın Kosova temsilcisi Balkani'nin sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

Yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokri Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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