UEFA'dan amatör lige

Kaynak: DHA
UEFA'dan amatör lige
Bir dönem Süper Lig'in flaş takımı Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nden BAL'a düşme tehlikesi yaşıyor!

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta genç oyunculara şans veren Akhisarspor, son 9 maçın 8'ini kaybederek amatör kümeye düşme hattına geriledi.

Grupta 17 maçta 11 puan alabilen yeşil-siyahlı takım, son iç saha maçında Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenilerek 13'üncü sıraya düştü.

Süper Lig'de 7 yıl kesintisiz oynayan Akhisarspor, 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı ve finalde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmış, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti. Akhisarspor 2019'da Süper Lig'den, 2021'de 1'inci Lig'den, 2022'de de 2'nci Lig'den düşmüştü.

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