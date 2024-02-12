UEFA'dan amatör lige

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta genç oyunculara şans veren Akhisarspor, son 9 maçın 8'ini kaybederek amatör kümeye düşme hattına geriledi.
Grupta 17 maçta 11 puan alabilen yeşil-siyahlı takım, son iç saha maçında Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenilerek 13'üncü sıraya düştü.
Süper Lig'de 7 yıl kesintisiz oynayan Akhisarspor, 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı ve finalde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmış, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti. Akhisarspor 2019'da Süper Lig'den, 2021'de 1'inci Lig'den, 2022'de de 2'nci Lig'den düşmüştü.
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